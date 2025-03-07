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Израиль

По решению нового главы Генштаба пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари уходит в отставку

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 марта 2025 г., 12:09 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 12:12
По решению нового главы Генштаба пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари уходит в отставку
Avshalom Sassoni / Flash90

Новый начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир согласовал с пресс-секретарем Армии обороны Израиля контр-адмиралом Даниэлем Хагари, что в ближайшие недели Хагари покинет свой пост. Даниэль Хагари завершит свою должность и уйдет в отставку из ЦАХАЛа.

Глава Генштаба Эяль Замир выразил контр-адмиралу Даниэлю Хагари свою признательность за долгие годы боевой службы на благо Государства Израиль, подчеркнув, что Хагари выполнял обязанности пресс-секретаря ЦАХАЛа в период одной из самых сложных войн в истории страны профессионально и преданно.

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