Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 7 марта, температура понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются дожди от севера до северного Негева.

В Иерусалиме – 6-12 градусов, в Тель-Авиве – 9-18, в Хайфе – 11-17, в Эйлате – 12-22, в Беэр-Шеве – 7-17, на побережье Мертвого моря – 13-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-18, в Ариэле – 7-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-18, на Голанских высотах – 6-16.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 40-180 см. Купание вечером может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В воскресенье-вторник – малооблачно. В среду-пятницу – дожди.