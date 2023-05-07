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    В Израиле

    Задержанный в Израиле с контрабандой оружия и золота депутат иорданского парламента освобожден из-под стражи

    время публикации: | последнее обновление:
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    Пограничный переход
    AP Photo/Sebastian Scheiner

    Депутат иорданского парламента Имад аль-Адуан, задержанный в апреле на КПП "Алленби" с контрабандным грузом золота и оружия, утром 7 мая был освобожден из-под стражи.

    Об этом заявил его адвокат Усама ас-Саади (бывший депутат Кнессета от партии ТААЛ).

    После освобождения из тюрьмы "Офер" иорданского политика доставили на КПП "Алленби", откуда он направился в Иорданию. Власти Хашимитского королевства договорились с Иерусалимом о том, что они сами изберут меру пресечения для контрабандиста.

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    Освобожден аль-Адуан был после того, как государственная прокуратура не попросила суд продлить срок его содержания под стражей.

    Напомним, аль-Адуан был задержан на КПП Алленби. Подробности дела депутата не публиковались, но в социальных сетях распространилось видео, которое, как утверждалось, было снято во время задержания парламентария. На видео были запечатлены три сумки, изъятые из машины политика, в которых находились 12 винтовок, 27 автоматов, 167 пистолетов и 100 кг золота.

    После задержания аль-Адуана в Аммане прошли демонстрации, участники которых требовали от правительства Иордании добиться немедленного освобождения парламентария.

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    Посол Иордании встретился с арестованным израильскими властями парламентарием
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    Амман: на границе с Израилем задержан иорданский парламентарий
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