Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 7 мая: операция в Рафиахе, резко возросла интенсивность ударов

В ночь на 7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и на юге сектора Газы. Идет операция в Рафахе (Рафиахе). Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе резко возросла.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Ад-Дурайлми в районе Ас-Сабра на юге города Газа, есть убитые и раненые; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала город Газа; ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько домов в районе Аль-Ататра в городе Байт-Лахия; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям к востоку от Байт-Хануна и Джабалии; ВВС и артиллерия ЦАХАЛа наносили удары по целям в Джабалии; в ответ на обстрел Сдерота ЦАХАЛ атаковали позиции боевиков на севере сектора Газы.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по дому семьи Ад-Дарби в районе Таль ас-Султан, в западной части Рафаха, не менее четырех убитых, 18 раненых; ВВС и артиллерия ЦАХАЛа всю ночь наносили удары по целям на восточной окраине Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в районе Аль-Генейна на востоке Рафаха, не менее четырех убитых; был нанесен авиаудар по дому в центральной части Рафаха; восточные кварталы Рафаха обстреливались из танковых орудий и с вертолетов ЦАХАЛа; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по району Эт-Танур; израильская артиллерия обстреливала район в непосредственной близости от КПП "Рафах".

МВД Газы (структура ХАМАСа) сообщает, что в результате удара по зданию в Рафахе, на юге сектора, был убит известный футболист (голкипер) Махмуд Усама Аль-Джаззар. Являлся ли они боевиком какой-либо из террористических организаций, МВД ХАМАСа не сообщает.

Источники в Газе: израильские военные готовятся "захватить" с палестинской стороны контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом. Арабские СМИ: Израиль уведомил Египетское управление пограничными переходами, что силы ЦАХАЛа не намерены занимать контрольно-пропускной пункт, после операции по обеспечению безопасности в районе КПП, утром 7 мая израильские военные покинут район КПП.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 7 мая.