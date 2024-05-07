Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 7 мая, температура повысится, но будет ниже среднесезонной. Облачно с прояснениями. В первой половине дня возможны дожди от севера до севера Негева, в основном слабые.

В Иерусалиме – 12-19 градусов, в Тель-Авиве – 17-23, в Хайфе – 17-20, в Эйлате – 19-28, в Беэр-Шеве – 15-24, в Мицпе-Рамоне – 11-18, на побережье Мертвого моря – 20-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-23, в Ариэле – 13-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-26, на Голанских высотах – 11-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23-24 градуса, высота волн – 80-150 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В среду температура повысится, переменная облачность. В четверг будет солнечно и жарко. В пятницу – повышение температуры, переменная облачность.