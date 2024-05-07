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Израиль

ЦАХАЛ взял под контроль КПП "Рафиах". Видео

время публикации: 07 мая 2024 г., 09:04 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 09:04
ЦАХАЛ взял под контроль КПП "Рафиах". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Утром 7 мая силы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" взяли под свой контроль КПП "Рафиах" со стороны сектора Газы. Операция в Рафиахе продолжается.

Силы 162-й бронетанковой дивизии "А-Плада" развивают наступление в восточной части Рафиаха, действуя против боевиков ХАМАСа. 215-я артиллерийская бригада "Амуд а-Эш" уничтожает инфраструктуру ХАМАСа, включая входы в туннели и ракетно-минометные позиции. В операции задействована 84-я пехотная бригада "Гивати".

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