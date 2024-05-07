ЦАХАЛ завершил операцию в Туль-Кареме, опубликовано видео подрыва лаборатории террористов

7 мая силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) завершили операцию в Туль-Кареме, которая длилась более 20 часов.

Как сообщалось ранее, в Туль-Кареме ликвидирован террорист, уничтожена лаборатория по производству взрывчатых веществ, обнаружена еще одна лаборатория. Конфискованы оружие и боеприпасы. Сегодня пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала фото из лаборатории террористов и видео ее подрыва.

В ходе операции в Туль-Кареме военные обыскали около 60 домов, задержав шестерых подозреваемых в терроре.

В ходе операции в районе Дагарии бойцы бригады "Иегуда" арестовали разыскиваемого мужчину, который помогал террористу, совершившему теракт в Ган-Явне.

Еще один подозреваемый был задержан в Хауаре, конфискованы деньги, предназначавшиеся для финансирования террора.

В районе Эль-Биры, около Рамаллы, военными были конфискованы деньги, предназначавшиеся для изготовления пропагандистских материалов террористических организаций.

Среди израильские военных в ходе операций в Иудее и Самарии в течение последних суток пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4000 подозреваемых в терроре, около 1700 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.