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Израиль

ЦАХАЛ в ночь на 7 мая действовал в районах Рамаллы и Шхема

время публикации: 07 мая 2024 г., 06:13 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 06:17
ЦАХАЛ в ночь на 7 мая действовал в районах Рамаллы и Шхема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 7 мая действовали в Рамалле и около Рамаллы (в Джалазуне, Аль-Тире, Дир Абу Мишале), а также в Байте (к югу от Шхема).

Палестинские источники сообщали, что боевики обстреляли пост ЦАХАЛа на горе Гризим возле Шхема.

Происходили столкновения. Задержаны подозреваемые.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 7 мая.

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