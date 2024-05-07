ЦАХАЛ в ночь на 7 мая действовал в районах Рамаллы и Шхема
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 7 мая действовали в Рамалле и около Рамаллы (в Джалазуне, Аль-Тире, Дир Абу Мишале), а также в Байте (к югу от Шхема).
Палестинские источники сообщали, что боевики обстреляли пост ЦАХАЛа на горе Гризим возле Шхема.
Происходили столкновения. Задержаны подозреваемые.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.
Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 7 мая.