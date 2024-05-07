Во вторник, 7 октября, Штаб семей похищенных и кибуц Нир-Ицхак объявили, что Лиор Рудаев, считавшийся похищенным, погиб 7 октября, а его тело было похищено террористами и удерживается в секторе Газы.

О судьбе Лиора Рудаева было объявлено на мероприятии в Беэр-Шеве, которые проводили жители населенных пунктов, находящихся на границе с Газой, и штаб семей похищенных.

Лиору Рудаеву был 61 год, он проживал в кибуце Нир-Ицхак. Лиору Рудаеву был 61 год, он проживал в Нир-Ицхаке. В течение 40 лет был добровольцем, работая водителем "скорой помощи" в округе Эшколь. В сообщении Штаба говорится, что "Лиор был аргентинцем по духу, заядлым велосипедистом и поклонником творчества Шломо Арци".