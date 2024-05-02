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Израиль

Кибуц Беэри сообщил, что Дрор Ор, считавшийся похищенным, погиб 7 октября

время публикации: 02 мая 2024 г., 23:39 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 23:46
Кибуц Беэри сообщил, что Дрор Ор, считавшийся похищенным, погиб 7 октября
Штаб семей похищенных

В четверг, 2 мая, кибуц Беэри сообщил, что 48-летний Дрор Ор, считавшийся похищенным террористами, погиб 7 октября, его тело удерживается в секторе Газы.

Таким образом 37 из 133 заложников признаны погибшими.

Йонат, жена Дрора, также погибла 7 октября, а двое его детей, Альма и Ноам, провели в плену ХАМАСа 50 дней и были возвращены в Израиль 25 и 29 ноября в рамках сделки с ХАМАСом.

По данным новостной службы телеканала "Кешет-12", Дрор Ор признан погибшим после того, как ЦАХАЛ получил доступ к записям с нательной видеокамеры одного из боевиков "Нухбы".

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Кибуц Беэри сообщил, что Дрор Каплун, считавшийся похищенным, погиб 7 октября