Кибуц Беэри сообщил, что Дрор Ор, считавшийся похищенным, погиб 7 октября
время публикации: 02 мая 2024 г., 23:39 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 23:46
В четверг, 2 мая, кибуц Беэри сообщил, что 48-летний Дрор Ор, считавшийся похищенным террористами, погиб 7 октября, его тело удерживается в секторе Газы.
Таким образом 37 из 133 заложников признаны погибшими.
Йонат, жена Дрора, также погибла 7 октября, а двое его детей, Альма и Ноам, провели в плену ХАМАСа 50 дней и были возвращены в Израиль 25 и 29 ноября в рамках сделки с ХАМАСом.
По данным новостной службы телеканала "Кешет-12", Дрор Ор признан погибшим после того, как ЦАХАЛ получил доступ к записям с нательной видеокамеры одного из боевиков "Нухбы".
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 мая 2024