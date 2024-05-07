РИА Новости опубликовало пункты договора об "обмене пленными", на который согласен ХАМАС

6 мая глава политбюро террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийя в ходе переговоров с главой правительства Катара шейхом Мухаммадом бин Абд аль-Рахманом Аль Тани и главой египетской разведки Аббасом Камелем сообщил о согласии на условия проведения сделки "по обмену заложниками" и прекращения огня.

Агентство Reuters цитировало информированный израильский источник, по словам которого речь идет о "смягченном варианте" инициативы от 27 апреля.

Российское государственное агентство РИА Новости заявляет, что получило копию варианта соглашения, о готовности к принятию которого объявило руководство ХАМАСа. Судя по публикациям этого агентства, проект соглашения содержит следующие пункты:

1. "На первом этапе ХАМАС освобождает ЗЗ израильских заключенных (живых или тела погибших) из числа женщин (гражданских лиц и женщин-солдат), детей (в возрасте до 19 лет, за исключением солдат), пожилых лиц (в возрасте старше 50 лет) и больных лиц в обмен на ряд заключенных в израильских тюрьмах и местах содержания под стражей".

2. "ХАМАС освобождает всех выживших израильских женщин-солдат, Израиль освобождает 50 заключенных из своих тюрем на каждую освобожденную израильскую женщину-солдата (30 пожизненно-заключённых, 20 приговоров) из списков, предоставленных ХАМАСом".

3. "На первом этапе не менее 50 палестинских участников боевых действий выпустят на лечение за пределы сектора Газы через границу с Египтом. В соглашении прописано увеличение количества желающих выехать из сектора, в том числе больных и раненых, в связи с увеличением пропускной способности КПП Рафах на границе с Египтом... Контрольно-пропускной пункт Рафах расширится, ограничения для выезда будут сняты, а движение товаров и торговля будут осуществляться без ограничений".

4. "Соглашение о перемирии предусматривает полное прекращение боевых действий на второй месяц его действия при полном выводе израильских войск из сектора Газы".

5. "Третий этап одобренного ХАМАСом соглашения по перемирию в секторе Газы предусматривает полное снятие блокады с анклава, обмен телами и останками погибших с обеих сторон, а также восстановление сектора Газы в течение трех-пяти лет".