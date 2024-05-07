Вновь тревога в Верхней Галилее: угроза БПЛА и ракетного обстрела

В 13:11 7 мая к югу от Кирьят-Шмоны, в Верхней Галилее, вновь прозвучала тревога. Предварительно: зафиксировано проникновение БПЛА со стороны Ливана.

В 13:12 была слышна тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях. Предупреждения о проникновении БПЛА и ракетном обстреле.

В 13:30 снова тревога, предупреждающая об угрозе БПЛА, в том же районе.

Информация уточняется.