Вновь тревога в Верхней Галилее: угроза БПЛА и ракетного обстрела
время публикации: 07 мая 2024 г., 13:10 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 13:31
В 13:11 7 мая к югу от Кирьят-Шмоны, в Верхней Галилее, вновь прозвучала тревога. Предварительно: зафиксировано проникновение БПЛА со стороны Ливана.
В 13:12 была слышна тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях. Предупреждения о проникновении БПЛА и ракетном обстреле.
В 13:30 снова тревога, предупреждающая об угрозе БПЛА, в том же районе.
Информация уточняется.
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