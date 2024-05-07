ЦАХАЛ опубликовал суточный отчет об операциях на севере и в центре сектора Газы. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа представила данные о ходе военной операции в северной и центральной частях сектора Газы. Ранее сообщалось о боевых действиях в районе Рафиаха, на юге сектора.

Силы 99-й дивизии "А-Базак" продолжают действовать в районе "оси Нецарим", в центральной части Газы, контролируя эту территорию и нанося удары по боевикам террористических группировок.

Бойцы 679-й бригады "Уцбат Ифтах" выявили группу боевиков, вошедших в здание, из которого можно было вести огонь по израильским военным. ВВС ЦАХАЛа атаковали здание и уничтожили боевиков.

Вечером 6 мая из северной части сектора Газы в сторону израильской территории были выпущены три ракеты. Две ракеты были перехвачены. Вскоре ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по месту запуска ракет и другим целям на севере сектора.

Наблюдательницы из 414-го батальона выявили группу боевиков в районе Байт-Хануна, на севере сектора. Израильские ВВС, получив точные координаты, ликвидировали террористов.