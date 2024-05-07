Разрешено к публикации: на севере Израиля погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе оперативных действий на севере Израиля погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа.

Названы имена погибших:

старшина резерва Дан Камкаджи, 31 год, из Оранима, из 6551-го батальона 551-й резервной бригады специального назначения "Хицей а-Эш".

старшина резерва Нахман Натан Герц, 31 год, из Элазара, из 6551-го батальона 551-й резервной бригады специального назначения "Хицей а-Эш".

Радиостанция "Кан" передает, что двое военнослужащих были убиты в результате атаки "Хизбаллы" с применением ударного БПЛА.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 614 военнослужащих ЦАХАЛа.