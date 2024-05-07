Основатель "Telegrass" приговорен к 8 годам тюрьмы, полсрока он уже "отбыл"

Утром 7 мая Амос Дов Сильвер – основатель Telegram-платформы "Telegrass" для торговли каннабисом и продуктами из него – был приговорен судом к 8 годам тюрьмы в рамках сделки о признании вины.

Приговор был вынесен после того, как Амос Дов Сильвер полтора года находился под домашним арестом.

Кроме того, подписано соглашение о признании вины с другими фигурантами дела, пишет Ynet. В публикации сказано, что Сильвер согласился на сделку в обмен на снисхождение к его друзьям.

Поскольку фактически Амос Дов Сильвер уже "отсидел" почти четыре года после ареста в Украине и Израиле, ему остается отбывать наказание в течение примерно четырех лет. При этом он вскоре сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении.

С него были сняты обвинения в вымогательстве путем угроз и продаже наркотиков несовершеннолетнему. Его обвиняют в том, что он руководил преступной организацией.