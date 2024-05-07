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Израиль

Начальник генштаба А-Леви: "Проверка госконтролера причинит ущерб военным действиям"

время публикации: 07 мая 2024 г., 09:59 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 10:00
Начальник генштаба А-Леви: "Проверка госконтролера причинит ущерб военным действиям"
Flash90

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви направил письмо государственному контролеру Матании Энгельману.

Письмо было направлено в ответ на требование государственного контролера начать проверку провалов в армии, предшествовавших событиям 7 октября.

"Перенос внимания на проверку государственного контролера причинит ущерб военным действиям и мерам по обеспечению безопасности", – говорится в письме.

По словам начальника генерального штаба ЦАХАЛа, подобные проверки никогда не проводились во время войны. "В такие моменты они всегда откладывались, и это не случайно", – заявил начальник генштаба.

Он добавил: "Моя личная ответственность мне очевидна, со всеми вытекающими из этого последствиями. ЦАХАЛ и система безопасности проведут тщательную проверку и ничего не попытаются скрыть. Проверку надо проводить, когда есть возможность уделять ей достаточно внимания".

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