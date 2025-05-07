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Израиль

Проезд по 90-й трассе и подъезд к Мертвому морю с севера перекрыты из-за камнепада

Полиция
Мертвое море
время публикации: 07 мая 2025 г., 08:35 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 08:41
Проезд по 90-й трассе и подъезд к Мертвому морю с севера перекрыты из-за камнепада
Noam Revkin Fenton/Flash90

Полиция сообщает, что из-за камнепада после наводнения в обоих направлениях перекрыто движение транспорта по 90-й трассе между перекрестком Мицпе-Шалем и руслом ручья Дарга, в центральной части побережья Мертвого моря.

Полиция блокировала проезд транспорта в южном направлении от перекрестка Лидо, около северного побережья Мертвого моря. То есть проезд с севера к Мертвому морю в настоящее время невозможен.

Ведутся работы по расчистке 90-й трассы.

Полиция призывает водителей выбирать альтернативные маршруты.

Израиль
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