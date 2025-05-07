Проезд по 90-й трассе и подъезд к Мертвому морю с севера перекрыты из-за камнепада
время публикации: 07 мая 2025 г., 08:35 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 08:41
Полиция сообщает, что из-за камнепада после наводнения в обоих направлениях перекрыто движение транспорта по 90-й трассе между перекрестком Мицпе-Шалем и руслом ручья Дарга, в центральной части побережья Мертвого моря.
Полиция блокировала проезд транспорта в южном направлении от перекрестка Лидо, около северного побережья Мертвого моря. То есть проезд с севера к Мертвому морю в настоящее время невозможен.
Ведутся работы по расчистке 90-й трассы.
Полиция призывает водителей выбирать альтернативные маршруты.