Штаб семей похищенных и Галь Хирш прокомментировали слова Трампа о гибели трех заложников

Координатор по делам пленных и пропавших без вести бригадный генерал запаса Галь Хирш прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что в живых остается лишь 21 израильский заложник.

"Террористическая группировка ХАМАС удерживает 59 заложников. 24 из них входят в список живых. 35 находятся в списке погибших – их смерть признана официально. 54 похищенных – граждане Израиля, остальные – иностранцы. Мы поддерживаем постоянную связь с семьями, они всегда могут обратиться к нам за информацией", – написал он в социальной сети X.

Штаб семей похищенных также выступил с комментарием. "Согласно переданной нам информации, в живых остаются 24 заложника. Мы вновь требуем от израильского правительства – если какую-то информацию от нас утаивают – сообщите нам ее немедленно. Мы призываем правительство прекратить военные действия, пока последний из заложников не вернется домой.

Напомним, что вечером 6 мая Трамп заявил: "На сегодняшний день в секторе Газы остается 21 живой заложник. Трое погибли. Это ужасная реальность. Мы пытаемся вызволить заложников. Нам удалось спасти многих из них". Откуда получена такая информация, он не сообщил.

29 апреля разгорелся скандал, когда правительственная пресс-служба распространила видеозапись встречи супругов Нетаниягу с участниками церемонии зажжения факелов на День Независимости. На этой встрече Биньямин Нетаниягу заявил, что в Газе осталось до 24 живых заложников. "До сих пор мы вернули 196 похищенных, 147 возвращены живыми, – сказал Биньямин Нетаниягу. – Осталось до 24 живых заложников". Его супруга Сара Нетаниягу в этот момент шепотом прокомментировала: "Меньше". "Я сказал "до 24", – повторил премьер-министр. – Остальных, к сожалению, уже нет в живых. И мы вернем их всех".

Израильские СМИ отмечали, что высказывание Сары Нетаниягу, по всей видимости, было продиктовано известной ей секретной информацией с закрытых заседаний правительства. Членам "узкого" кабинета министров некоторое время назад сообщили о разведывательной информации, в соответствии с которой есть серьезные основания опасаться, что некоторые из списка 24 заложников уже мертвы.