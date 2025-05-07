Тайный агент "Ван Дамм" выявил торговцев оружием в арабском секторе в Иерусалиме
время публикации: 07 мая 2025 г., 13:01 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 13:06
Тайный агент полиции под кодовой кличкой "Ван Дамм" собрал доказательства причастности жителей арабских кварталов Иерусалима к незаконной торговле оружием и боеприпасами, сообщает пресс-служба полиции Израиля.
В рамках проводимого расследования были задержаны десять подозреваемых – от 18 до 50 лет. По версии следствия, они торговали оружием в различных районах Иерусалима, включая даже один из крупных торговых центров. Среди задержанных оказались работник ремонтной бригады в одной из иерусалимских больниц, работники сети быстрого питания и др.
Задержанных после допроса доставят в мировой суд в Иерусалиме для принятия решения о целесообразности продления срока содержания их под стражей.