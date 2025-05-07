Завершается допрос Нетаниягу адвокатом

В окружном суде Тель-Авива начался последний день допроса премьер-министра Биньямина Нетаниягу адвокатами.

Глава правительства продолжает отвечать на вопросы по "делу 2000". В рамках этого дела Нетаниягу обвиняется в обмане общественного доверия в связи переговорами, которые он вел с главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом.

Перед началом заседания Нетаниягу попросил отменить два заседания суда, запланированные на июнь в связи со свадьбой его сына Авнера. На данный момент прокуратура не дала ответа на просьбу премьер-министра.

7 мая завершается допрос премьер-министра адвокатом. В ближайшие дни должен начаться допрос Нетаниягу представителями прокуратуры.

Как сообщалось ранее, представители прокуратуры обратились в суд с просьбой изменить порядок допроса премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Просьба прокуратуры подана перед завершением допроса премьер-министра адвокатом. Сразу после этого должен начаться допрос представителями обвинения, и прокуратура просит, чтобы этот процесс не сопровождался параллельным допросом свидетелей защиты.

На данный момент три дня судебного допроса в неделю делятся на две части: два раза в неделю адвокат допрашивает Нетаниягу и раз в неделю других свидетелей защиты. По мнению прокуратуры, продолжение допроса свидетелей защиты даст главе правительства дополнительные преимущества при подготовке к допросам, а также может повлиять на его ответы.

После того, как адвокаты представят свой ответ на просьбу прокуратуры, суд примет решение.