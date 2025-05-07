"Аль-Манар": ЦАХАЛ нанес авиаудар по автомобилю в Сидоне
время публикации: 07 мая 2025 г., 05:38 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 05:57
Рано утром 7 мая канал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщил, что ЦАХАЛ нанес авиаудар по автомобилю в районе вилл в прибрежном городе Сидон (Сайда), к югу от Бейрута.
Судя по публикациям в соцсетях, был атакован автомобиль Renault.
Один убитый.
Ливанские источники заявляют, что ракету по автомобилю выпустил БПЛА.
ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.