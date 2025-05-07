"Аль-Манар": ЦАХАЛ нанес авиаудар по автомобилю в Сидоне

Рано утром 7 мая канал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщил, что ЦАХАЛ нанес авиаудар по автомобилю в районе вилл в прибрежном городе Сидон (Сайда), к югу от Бейрута.

Судя по публикациям в соцсетях, был атакован автомобиль Renault.

Один убитый.

Ливанские источники заявляют, что ракету по автомобилю выпустил БПЛА.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.