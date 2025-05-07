x
07 мая 2025
|
последняя новость: 05:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 мая 2025
|
07 мая 2025
|
последняя новость: 05:38
07 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Аль-Манар": ЦАХАЛ нанес авиаудар по автомобилю в Сидоне

Ливан
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 07 мая 2025 г., 05:38 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 05:57
"Аль-Манар": ЦАХАЛ нанес авиаудар по автомобилю в Сидоне
Соцсети

Рано утром 7 мая канал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщил, что ЦАХАЛ нанес авиаудар по автомобилю в районе вилл в прибрежном городе Сидон (Сайда), к югу от Бейрута.

Судя по публикациям в соцсетях, был атакован автомобиль Renault.

Один убитый.

Ливанские источники заявляют, что ракету по автомобилю выпустил БПЛА.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook