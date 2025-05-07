Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 7 мая, температура повысится и в горных районах будет немного выше среднесезонной. Малооблачно. Туман в южной части побережья Средиземного моря и на севере Негева.

В Иерусалиме – 15-27 градусов, в Тель-Авиве – 15-25, в Хайфе – 17-23, в Эйлате – 22-35, в Беэр-Шеве – 15-30, в Мицпе-Рамоне – 17-30, на побережье Мертвого моря – 22-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-24, в Ариэле – 15-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-28, на Голанских высотах – 14-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг ожидается повышение температуры. В пятницу-субботу – жарко, особенно во внутренних районах.