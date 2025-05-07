Скандал в оппозиции: Лапид не поддержал законопроект "Махане Мамлахти"
время публикации: 07 мая 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 13:53
Фракция "Еш Атид" не проголосовала за законопроект, представленный депутатом Матаном Кааной ("Махане Мамлахти").
Речь идет о законопроекте, предусматривающем увеличение материальной помощи вдовам военнослужащих, погибших на войне.
Законопроект был представлен совместно с депутатом Лимор Сон-Армелех ("Оцма Иегудит"), и Лапид принял решение не поддерживать законопроект. Депутаты от "Еш Атид" бойкотировали голосование. Коалиция голосовала против, и закон был отклонен.
Решение "Еш Атид" вызвало гнев в других оппозиционных партиях. Депутат Пнина Тамено-Шате назвала партию Лапида "мусорной оппозицией".