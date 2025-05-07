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Израиль

Скандал в оппозиции: Лапид не поддержал законопроект "Махане Мамлахти"

Еш Атид
Махане Мамлахти
Оппозиция
время публикации: 07 мая 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 13:53
Скандал в оппозиции: Лапид не поддержал законопроект "Махане Мамлахти"
Yonatan Sindel/Flash90

Фракция "Еш Атид" не проголосовала за законопроект, представленный депутатом Матаном Кааной ("Махане Мамлахти").

Речь идет о законопроекте, предусматривающем увеличение материальной помощи вдовам военнослужащих, погибших на войне.

Законопроект был представлен совместно с депутатом Лимор Сон-Армелех ("Оцма Иегудит"), и Лапид принял решение не поддерживать законопроект. Депутаты от "Еш Атид" бойкотировали голосование. Коалиция голосовала против, и закон был отклонен.

Решение "Еш Атид" вызвало гнев в других оппозиционных партиях. Депутат Пнина Тамено-Шате назвала партию Лапида "мусорной оппозицией".

Израиль
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