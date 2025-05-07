Скандал в оппозиции: Лапид не поддержал законопроект "Махане Мамлахти"

Фракция "Еш Атид" не проголосовала за законопроект, представленный депутатом Матаном Кааной ("Махане Мамлахти").

Речь идет о законопроекте, предусматривающем увеличение материальной помощи вдовам военнослужащих, погибших на войне.

Законопроект был представлен совместно с депутатом Лимор Сон-Армелех ("Оцма Иегудит"), и Лапид принял решение не поддерживать законопроект. Депутаты от "Еш Атид" бойкотировали голосование. Коалиция голосовала против, и закон был отклонен.

Решение "Еш Атид" вызвало гнев в других оппозиционных партиях. Депутат Пнина Тамено-Шате назвала партию Лапида "мусорной оппозицией".