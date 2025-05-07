Эвакуация форпоста "Ор Нахман", легко ранена пограничница

В среду, 7 мая, пограничная полиция провела очередную операцию по эвакуации форпоста "Ор Нахман" в районе Мате-Биньямин. Еврейская молодежь, проживавшая там, оказала сопротивление.

В частности, в автобус с пограничниками были брошены камни. Одна из сотрудниц пограничной полиции получила легкие ранения.

Сведений о задержании подозреваемых в нападении не поступало.