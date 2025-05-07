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Израиль

Эвакуация форпоста "Ор Нахман", легко ранена пограничница

Полиция
Иудея и Самария
время публикации: 07 мая 2025 г., 14:06 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 14:12
Эвакуация форпоста "Ор Нахман", легко ранена пограничница
Nasser Ishtayeh/Flash90

В среду, 7 мая, пограничная полиция провела очередную операцию по эвакуации форпоста "Ор Нахман" в районе Мате-Биньямин. Еврейская молодежь, проживавшая там, оказала сопротивление.

В частности, в автобус с пограничниками были брошены камни. Одна из сотрудниц пограничной полиции получила легкие ранения.

Сведений о задержании подозреваемых в нападении не поступало.

Израиль
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