Эвакуация форпоста "Ор Нахман", легко ранена пограничница
время публикации: 07 мая 2025 г., 14:06 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 14:12
В среду, 7 мая, пограничная полиция провела очередную операцию по эвакуации форпоста "Ор Нахман" в районе Мате-Биньямин. Еврейская молодежь, проживавшая там, оказала сопротивление.
В частности, в автобус с пограничниками были брошены камни. Одна из сотрудниц пограничной полиции получила легкие ранения.
Сведений о задержании подозреваемых в нападении не поступало.