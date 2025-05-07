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Израиль

Нетаниягу созывает срочное совещание по закону о призыве

Призыв ультраортодоксов
Коалиция
время публикации: 07 мая 2025 г., 13:49 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 13:53
Нетаниягу созывает срочное совещание по закону о призыве
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет совещание с министром обороны Исраэлем Кацем, главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном и главой партии ШАС Арье Дери.

Совещание пройдет вечером 7 мая, и его участники попытаются прийти к договоренности по вопросу о законе о призыве.

Совещание пройдет на фоне коалиционного кризиса по вопросу о законе о призыве. Начиная с 7 мая ультраортодоксальные партии бойкотируют голосования по законопроектам, инициированным коалицией.

Ранее депутат Юлий Эдельштейн заявлял, что обсуждение законопроекта близится к завершению.

Израиль
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