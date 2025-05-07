Трамп заявил, что в Газе погибли еще три израильских заложника

В то время, как в Израиле полагают, что в Газе осталось 24 живых заложника, президент США Дональд Трамп заявил, что трое из них погибли.

"На сегодняшний день в секторе Газы остается 21 живой заложник. Трое погибли. Это ужасная реальность. Мы пытаемся вызволить заложников. Нам удалось спасти многих из них", – сказал Дональд Трамп во время церемонии Стива Виткоффа на должность специального посланника США на Ближнем Востоке, которая проходила в Овальном кабинете.

Президент США не уточнил, откуда им была получена эта информация, в Израиле эти данные не подтверждают.

Вместе с тем, 29 апреля разгорелся скандал, когда правительственная пресс-служба распространила видеозапись встречи супругов Нетаниягу с участниками церемонии зажжения факелов на День Независимости. На этой встрече Биньямин Нетаниягу заявил, что в Газе осталось до 24 живых заложников. "До сих пор мы вернули 196 похищенных, 147 возвращены живыми, – сказал Биньямин Нетаниягу. – Осталось до 24 живых заложников". Его супруга Сара Нетаниягу в этот момент шепотом прокомментировала: "Меньше". "Я сказал "до 24", – повторил премьер-министр. – Остальных, к сожалению, уже нет в живых. И мы вернем их всех".

Израильские СМИ отмечали, что высказывание Сары Нетаниягу, по всей видимости, было продиктовано известной ей секретной информацией с закрытых заседаний правительства. Членам "узкого" кабинета министров некоторое время назад сообщили о разведывательной информации, в соответствии с которой есть серьезные основания опасаться, что некоторые из списка 24 заложников уже мертвы.