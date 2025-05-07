Протестующие сорвали выступление президента Герцога

Президент Израиля Ицхак Герцог принял участие в конференции "Тель-Авив – будущее Израиля". Однако выступление главы государства прерывалось постоянными выкриками противников нынешнего правительства.

Президент Герцог попытался отвечать на вопросы ведущей, Лиад Мудрик, однако выкрики не прекращались. "Я буду добиваться того, чтобы продолжалась уважительная дискуссия, в которой

каждому есть место и у всех есть право высказывать свое мнение", – сказал президент.

Протестующие демонстративно начали покидать зал. Президент добавил: "Я был и остаюсь президентом всего народа. Даже если я останусь один, продолжу отстаивать интересы государства, сохраняя единство народа".

"Ты должен призвать людей выйти на улицы", "59 человек находятся в тоннелях ХАМАСа, а вы сидите тут", – кричали протестующие.

Президент обратился к ведущей и попросил удалить из зала того, кто кричал громче всех. "Вы видите здесь людей, которые не верят, что правительство делает все для того, чтобы вернуть заложников", – ответила она.

"Именно вокруг этого и идет политический спор. Но он должен быть уважительным и давать место всем", – ответил Герцог.

На фоне помех в ходе выступления президента, интервью было сорвано. Однако президент успел сказать, что переговоры по возвращению заложников продолжаются. "Это очень сложные, деликатные и болезненные переговоры. Именно поэтому надо проявлять крайнюю ответственность", – сказал он.