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Израиль

Политический кризис: ультраортодоксы бойкотируют коалицию

Призыв ультраортодоксов
ШАС
Яадут а-Тора
Кнессет
время публикации: 07 мая 2025 г., 11:44 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 11:45
Политический кризис: ультраортодоксы бойкотируют коалицию
Yonatan Sindel/Flash90

Коалиция сняла с повестки дня пленарного заседания Кнессета большинство законопроектов, которые должны были рассматриваться 7 мая в предварительном чтении.

Это решение было принято в связи с бойкотом, который объявил коалиции блок "Яадут а-Тора".

Среди прочего снят с повестки законопроект о разделении функций юридического советника правительства, инициированный депутатом Мишелем Бускила ("Ямин Мамлахти").

В "Яадут а-Тора" объявили, что не будут голосовать с коалицией до тех пор, пока не начнется продвижение закона о статусе учащихся йешив. В "Яадут а-Тора" отмечают, что не будут голосовать за законопроекты оппозиции, а также за вотум недоверия правительству, если предложение по вотуму будет подано. В то же время в "Яадут а-Тора" заявляют, что не станут поддерживать законопроекты коалиции.

В партии ШАС также заявляют, что не станут голосовать за законопроекты коалиции.

Израиль
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