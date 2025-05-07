Конфликт между девушками-военнослужащими привел к ножевому ранению на форпосте "Цлиль" возле Газы

На форпосте "Цлиль" возле Газы произошло ЧП: в ходе конфликта между двумя группами военнослужащих одна из девушек была ранена ударом ножа.

Сайт "Маарив" описывает историю со слов родителей участниц конфликта. Они рассказывают, что все началось с того, что в палатку к девушкам одной артиллерийской батареи подселили девушек из другого артиллерийского батальона. Отношения между двумя группами не сложились: девушки ругались, бросали друг в дружку камнями, ночью поливали спящих соперниц водой, портили личные вещи друг друга, и даже угрожали друг дружке оружием.

Пика конфликт достиг во вторник, 6 мая, когда в туалете ударом ножа в спину была легко ранена одна из солдаток.

По информации "Маарив", военная полиция расследует обстоятельства инцидента.