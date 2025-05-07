С начала операции "Железная стена" в Самарии ликвидированы более 100 террористов

В соответствии с совместным заявлением Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) с начала операции "Железная стена" в северной Самарии были ликвидированы более 100 боевиков, задержаны около 320 разыскиваемых за террористическую деятельность. С начала войны в северной Самарии были ликвидированы более 700 террористов.

В ходе операции "Железная стена" в северной Самарии, продолжающейся уже более 100 дней, военнослужащие ЦАХАЛа, ШАБАК, пограничная полиция МАГАВ и полиция Иудеи и Самарии работают над пресечением деятельности организованных террористических структур в очагах террора – так называемых "катибот", боевых отрядов.

С начала операции ликвидировано более 100 террористов, около 320 разыскиваемых за террористическую деятельность задержаны, изъяты около 450 различных видов оружия и боеприпасов. Службы безопасности уничтожили сотни придорожных бомб и взрывных устройств трубчатого типа.

В ходе операции были разрушены десятки зданий, использовавшиеся в качестве лабораторий и цехов по производству оружия и взрывных устройств.

С начала войны службами безопасности в северной Самарии были ликвидированы свыше 700 боевиков, включая 36 высокопоставленных террористов.

Чтобы предотвратить возвращение террористов в северную Самарию, ЦАХАЛ проводит ряд изменений в лагерях палестинских беженцев, включая прокладку новых дорог для обеспечения свободы передвижения и действий ЦАХАЛа в указанном регионе. В рамках этих мер было объявлено о планируемом сносе определенного количества домов.

Разрушение домов производится только после длительного рассмотрения вопроса, с минимизацией количества сносимых строений до необходимого минимума для обеспечения безопасности.