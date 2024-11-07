Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 7.11.2024: удары по целям в секторе

В ночь на 7 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа действуют на всей территории сектора.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в западной части Байт-Лахии; ЦАХАЛ взорвал здание в районе Ат-Туффах, в восточной части города Газа, есть убитые; БПЛА нанес удар по цели в городе Газа, есть раненые.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе Аз-Зауайда, есть убитые.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к северу от Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала восточные районы Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 7 ноября.

6 ноября в ходе боевых действий на севере сектора Газы был тяжело ранен боец ​​90-го батальона "Нахшон" бригады "Кфир". Раненый доставлен в больницу.