ВВС ЦАХАЛа ликвидировали десятки террористов к северу от Литани
время публикации: 07 ноября 2024 г., 07:18 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 07:28
За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 20 целей в районе Баальбека и северного берега реки Литани, уничтожив около 60 боевиков "Хизбаллы".
Также были атакованы десятки целей в южной части Ливана, включая склады оружия, здания военного назначения, ракетные установки.
В Ливане действуют силы 91-й и 36-й дивизий, продолжающие уничтожать инфраструктуру "Хизбаллы".