ВВС ЦАХАЛа ликвидировали десятки террористов к северу от Литани

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 20 целей в районе Баальбека и северного берега реки Литани, уничтожив около 60 боевиков "Хизбаллы".

Также были атакованы десятки целей в южной части Ливана, включая склады оружия, здания военного назначения, ракетные установки.

В Ливане действуют силы 91-й и 36-й дивизий, продолжающие уничтожать инфраструктуру "Хизбаллы".