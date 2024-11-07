Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 7.11.2024: операции в Дженине и Туль-Кареме
время публикации: 07 ноября 2024 г., 06:33 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 06:34
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 7 ноября действовали в Дженине, в Туль-Кареме и около Туль-Карема (в Нур аш-Шамсе, Кафр Абуше), около Калькилии (в Аззуне).
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 7 ноября.