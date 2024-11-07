Самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по штабу авиационного подразделения "Хизбаллы" в Цуре

В четверг, 7 ноября, самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по командному пункту авиационного подразделения "Хизбаллы" (127-е подразделение) в районе Цура. Военные отмечают, что из этого пункта осуществлялись атаки на израильскую территорию с применением ударных беспилотников и проводился сбор разведданных с помощью "дронов".

Кроме того, самолеты военно-воздушных сил Израиля под руководством командования Северным военным округом нанесли удары по инфраструктуре "Хизбаллы", в том числе по складам с боеприпасами, ракетным установкам и военным объектам.

ЦАХАЛ также сообщает об уничтожении ракетной установки, из которой несколькими часами ранее был осуществлен обстрел района Кармеля.