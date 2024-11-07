x
07 ноября 2024
|
последняя новость: 09:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 ноября 2024
|
07 ноября 2024
|
последняя новость: 09:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пожар в Иерусалиме, пожилая женщина в тяжелом состоянии

время публикации: 07 ноября 2024 г., 08:04 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 08:43
Пожар в Иерусалиме, пожилая женщина в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 7 ноября в Иерусалиме, в квартире одного из жилых домов в районе Неве-Яаков, на улице Леа Гольдберг, возник пожар. На место происшествия прибыли пожарные, полицейские и бригады скорой помощи.

Служба "Маген Давид Адом" передает, что в результате пожара пострадала женщина примерно 70 лет. Она была в критическом состоянии. Позже ее состояние удалось стабилизировать, но оно остается тяжелым. Пострадавшая, получившая ожоги и отравление дымом, доставлена в больницу "Адаса Эйн-Керем".

Полиция сообщает также о пострадавшей собаке, которой была оказана помощь.

Причины возгорания выясняются.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook