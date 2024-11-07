Пожар в Иерусалиме, пожилая женщина в тяжелом состоянии

Утром 7 ноября в Иерусалиме, в квартире одного из жилых домов в районе Неве-Яаков, на улице Леа Гольдберг, возник пожар. На место происшествия прибыли пожарные, полицейские и бригады скорой помощи.

Служба "Маген Давид Адом" передает, что в результате пожара пострадала женщина примерно 70 лет. Она была в критическом состоянии. Позже ее состояние удалось стабилизировать, но оно остается тяжелым. Пострадавшая, получившая ожоги и отравление дымом, доставлена в больницу "Адаса Эйн-Керем".

Полиция сообщает также о пострадавшей собаке, которой была оказана помощь.

Причины возгорания выясняются.