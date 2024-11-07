В садах кибуца Нирим найдены останки террористов "Нухбы", ликвидированных 7 октября 2023 года

В начале этой недели в садах кибуца Нирим были обнаружены человеческие останки, спровоцировавшие слухи об обнаружении тел похищенных израильтян.

Проверка криминалистов и института судебной медицины установила, что речь идет о террористах "Нухбы", принимавших участие в резне 7 октября 2023 года и ликвидированных тогда же при отражении нападения.

По оценке армии и полиции, в сельскохозяйственных территориях, прилегающих к сектору Газы, все еще остаются тела террористов, убитых более года назад.