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Израиль

В садах кибуца Нирим найдены останки террористов "Нухбы", ликвидированных 7 октября 2023 года

время публикации: 07 ноября 2024 г., 17:49 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 17:49
В садах кибуца Нирим найдены останки террористов "Нухбы", ликвидированных 7 октября 2023 года
Yossi Aloni/Flash90

В начале этой недели в садах кибуца Нирим были обнаружены человеческие останки, спровоцировавшие слухи об обнаружении тел похищенных израильтян.

Проверка криминалистов и института судебной медицины установила, что речь идет о террористах "Нухбы", принимавших участие в резне 7 октября 2023 года и ликвидированных тогда же при отражении нападения.

По оценке армии и полиции, в сельскохозяйственных территориях, прилегающих к сектору Газы, все еще остаются тела террористов, убитых более года назад.

Израиль
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