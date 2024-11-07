Сигналы тревоги около границы с Ливаном и около Хайфы: "Хизбалла" выпустила около 40 ракет

В 13:41 7 ноября тревога "Цева адом" прозвучала в поселках Штула, Нетуа, Шомера, Зарит, расположенных около границы с Ливаном.

В 13:47 тревога в Крайот (около Хайфы), а также в Акко и ряде населенных пунктов Западной и Верхней Галилеи.

В 13:55 тревога около северо-западной границы Израиля.

ЦАХАЛ сообщает, что были зафиксированы пуски примерно 40 ракет. Многие из них были перехвачены, но зафиксированы и падения на израильской территории.

"Хизбалла" взяла на себя ответственность за обстрел.