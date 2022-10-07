Нервозность в "Ликуде", конфликт Либермана и Лапида, транспорт по шаббатам. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Галит Дистель-Атбариан стала депутатом Кнессета по личному "назначению" тогда еще премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Дистель-Атбариан, писательница и публицист, одна из немногих в культурной среде Израиля, решившаяся открыто заявить о своих симпатиях к Нетаниягу, не могла не привлечь внимания. Глава "Ликуда" дал бурной и красноречивой Дистель-Атбариан десятое место в предвыборном списке, и она полностью оправдала надежды, которые на нее возлагались. Она не чуралась никакой работы, раз за разом, оглашая зал пленарных заседаний Кнессета криками, вступая в перепалки с представителями коалиции, и не пропускала ни одного выпада в адрес Нетаниягу. Она была вознаграждена, заняв 20-е место на праймериз в предвыборный список "Ликуда" в Кнессет 25-го созыва.

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На этой неделе стало известно, что восходящая звезда "Ликуда" оказалась в эпицентре скандала причем не где-нибудь, а в своей собственной партии. Дистель-Атбариан повздорила с Йонатаном Урихом, одним из наиболее близких к Нетаниягу людей и советников. Страсти разгорелись вокруг участия депутата в предвыборной кампании. Урих, никогда не отличавшийся кроткостью нрава и утонченностью манер, утратил самообладание, запер Дистель-Атбариан на балконе 14-го этажа здания штаба "Ликуда" и бросив, "оставайся здесь", покинул место "битвы". После того, как депутат "вышла" на свободу, между нею и Урихом произошла малоприятная беседа, сопровождающаяся высказываниями типа "ты вообще кто-такой?" , "проваливай отсюда" и т.п. Как сообщали СМИ со ссылкой на свидетелей инцидента, некоторые высказывания были, мягко скажем, не парламентскими.

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Скандал стал достоянием гласности через две недели. В "Ликуде" сделали все, чтобы не допустить его превращения в тему дня. Урих извинился, Дистель-Атбариан извинения приняла, а глава партии Биньямин Нетаниягу назвал инцидент "пеной на воде, которую конечно используют все телеканалы".

История эта наверняка не вызвала бы ничего кроме ухмылки – в конце концов, действительно у кого на работе один сотрудник не запирал другого на балконе? Но скандал этот помимо своей пикантности приоткрыл завесу над уровнем нервозности, царящей в "Ликуде" меньше чем за четыре недели до выборов.

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Задача, которую ставил перед собой и своими коллегами Нетаниягу, была ясной: вывести на избирательные участки как можно больше избирателей "Ликуда". Шансы привлечь на свою сторону кого-то из тех, кто голосовал ранее за Лапида или Ганца практически нулевые. Именно поэтому все усилия направляются на то, чтобы максимализировать явку своих избирателей, в первую очередь тех, кто в прошлый раз принял решение остаться дома. Для этого "Ликуду" необходим пожар, скандалы и привлекающие внимание избирателей конфликты, которые вытолкнули бы 1 ноября граждан из домов в направлении избирательных участков. Без этого даже раскол внутри Объединенного списка не приносит "Ликуду" желаемого результата. В большинстве опросов блок Нетаниягу остается на тех же 59 мандатах, изредка 60. Как бы то ни было раскол среди арабов не стал тем переломным моментом, на который так надеялись в "Ликуде". Именно поэтому соглашение, вернее прогресс на переговорах между Израилем и Ливаном, упал в руки пиарщикам "Ликуда", как спелый плод.

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Совершенно бессмысленно пытаться сейчас ответить на вопрос, что в критике Нетаниягу в адрес контуров соглашения обоснованно, а что было набором популистских лозунгов. В той же степени, кстати, бесполезно пытаться разобраться, в какой степени стремление Яира Лапида как можно быстрее прийти к договору было продиктовано желанием представить стратегическое достижение, получить которое Биньямину Нетаниягу оказалось не под силу. Во-первых, соглашения до сих пор нет, и к моменту написания этих строк неясно, будет ли, а во-вторых, когда до выборов меньше четырех недель и каждое дуновение ветра может сдвинуть чашу весов в другую сторону, все погружается в пучину взаимных нападок и претензий.

Кому на руку разборки между Лапидом и Нетаниягу вокруг еще не подписанного соглашения с Ливаном, сказать сейчас трудно. Однако у лидеров обоих блоков есть основания ожидать роста в глазах своих избирателей. Нетаниягу продолжит убеждать, что Лапид не в состоянии быть премьер-министром и отстаивать интересы государства. Лапид продолжит убеждать, что Нетаниягу – безответственный политик, который предпочитает свои личные интересы нуждам государства. "Оппозиция играет на руку Насралле и его пропаганде", – сказал на этой неделе в интервью NEWSru.co.il министр юстиции Гидеон Саар. Это будет главным мотивом контратак блока Лапида на Нетаниягу.

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Давление со стороны США в том, что касается соглашения с Ливаном, не слишком озаботит израильского избирателя. Но попытка американской администрации оказать давление на Нетаниягу не давать, в случае победы, министерский пост Итамару Бен-Гвиру была очередным точным пасом Биньямину Нетаниягу и правому блоку в целом. Мало что израильтяне любят меньше, чем давление, которое на них пытаются оказывать – внешнеполитическое или внутриполитическое. Попытка навязать Нетаниягу кого брать в министры, а кого нет, сама по себе не может привести ни к чему иному кроме как к росту популярности Нетаниягу.

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Тем временем, на правом фланге назревает новая-старая драка. Нетаниягу, долго боровшийся со своим извечным позывом – поживиться голосами партий национально-религиозного лагеря – судя по всему, сдался. Ситуация в опросах, где "Ционут Датит" продолжает расти, а "Ликуд" остается на месте, привела Нетаниягу к возвращению к классической тактике. "Не нужна секторальная партия религиозного сионизма", – провозгласил он на предвыборном мероприятии в Реховоте. Можно предполагать, что это только начало. Рост "Еш Атид" в опросах даст главе "Ликуда" дополнительное основание призвать избирателей голосовать за "Ликуд". Теория "крупной партии", "победы с большим отрывом" очень быстро сменит теорию блока. Эту тактику Нетаниягу с большим успехом применял против Беннета и Шакед. Настолько удачно, что однажды отправил их партию за пределом электорального барьера. В итоге это правда не позволило Нетаниягу сформировать коалицию, но глава "Ликуда" продолжил бескомпромиссную борьбу со своими правыми партнерами. Однако сейчас главе "Ликуда" предстоит бороться с гораздо более неподатливым дуэтом – Смотричем и Бен-Гвиром. Вряд ли они будут столь же безропотно делиться своими голосами с "Ликудом", как это делали их предшественники.

В противоположном блоке также неспокойно. Конфликт между министром финансов Авигдором Либерманом и главой правительства Яиром Лапидом еще не выплеснулся наружу, однако то и дело прорывается. В конце минувшей недели Либерман подверг критике Лапида, заявив, что тот "плохо знает, что такое должность министра финансов". Лапид в долгу не остался. "Я был на этой должности дольше Либермана, поэтому имею представление о том, что она из себя представляет", – парировал он.

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Можно выделить две основные причины напряженности в отношениях между НДИ и "Еш Атид". Прежде всего, в НДИ не могут не ощущать дыхания в спину "Еш Атид" в борьбе за голоса избирателей. В опросе, проведенном NEWSru.co.il после закрытия предвыборных списков, НДИ набирает 32% голосов наших читателей, "Еш Атид" – 23%. Это еще не равенство, но если напомнить, что после закрытия списков в Кнессет 24-го созыва, по опросу NEWSru.co.il, НДИ набирал 40% голосов русскоязычных израильтян, а "Еш Атид" – 13%, очевидно, что тенденция не может не беспокоить Авигдора Либермана. Второй причиной конфликта является очевидная готовность Лапида создать коалицию и с Объединенным списком, и с ультраортодоксами. В этой ситуации Либерман может оказаться в оппозиции, что совершенно не входит в планы действующего главы минфина.

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Тем временем, министр транспорта и глава "Аводы" Мерав Михаэли напомнила всем, что ей тоже есть, что сказать в борьбе за голоса борцов с реальным или мнимым религиозным диктатом. В минувшую субботу в интервью Бену Каспиту и Амиту Сегалю на телеканале "Кешет" Михаэли объявила о решении, в соответствии с которым трамвай в Гуш-Дане будет работать и по шаббатам. "Для утверждения этого нет необходимости в голосовании на правительстве или в Кнессете. Это прерогатива министра транспорта", – заявила Михаэли. Каспит и Сегаль тщетно пытались добиться от Михаэли ответа на вопрос, в чем смысл ее решения, если следующий министр транспорта, если он будет от право-религиозного блока, с такой же легкостью его отменит. "Никто не посмеет этого сделать", – вновь и вновь повторяла Михаэли. На чем основана такая уверенность, известно только ей. Но своей цели Михаэли добилась. Правые и религиозные депутаты разразились яростными комментариями, чего и добивалась министр транспорта. Но одного камня, брошенного в воду, ей показалось мало. 6 октября она объявила, что в ближайший шаббат откроет еще одну линию метронита в Хайфе. Неизвестно добавит ли это голосов партии "Авода", однако в центре внимания бесспорно оставит ее еще на несколько часов.

В арабском секторе ждут решения Верховного суда по апелляции БАЛАД на решение ЦИК о запрете ей баллотироваться. Никто достоверно не знает, как повлияет то или иное решение на желание арабских избирателей голосовать. По последним опросам число арабов, намеревающихся 1 ноября посетить избирательные участки, не превышает 39%. Все это однако верно лишь на данный момент.

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До выборов в Кнессет осталось меньше четырех недель, Сразу после праздников начнется трансляция предвыборных роликов, однако их влияние давно иссякло. Вряд ли за оставшееся время политики могут сделать что-то, активно изменяющее ход предвыборной кампании. На ее результат могут повлиять события извне: в первую очередь связанные с безопасностью и происходящим в Иудее и Самарии. "Нужно быть абсолютным глупцом, чтобы сегодня попытаться предсказать итог выборов", – сказал в интервью "Кан РЭКА" журналист Ари Шавит. И это наиболее точный прогноз из возможных.