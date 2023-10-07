Обстрелы центра и юга Израиля. ХАМАС объявил войну

В субботу, 7 октября, террористическая организация ХАМАС осуществила массированный ракетный обстрел израильской территории из сектора Газы. Одновременно на территорию Израиля проникли диверсионные группы.

Из сектора Газы были выпущены сотни или даже тысячи ракет.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

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06:00.

С 6:29 в течение длительного времени в центре и на юге Израиля слышны сирены "Цева Адом", предупреждающие о ракетных обстрелах, и взрывы. Работает система ПРО "Железный купол".

Источники в Газе подтверждают массированный обстрел израильской территории. В секторе отменена работа образовательных учреждений.

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Бригады службы скорой помощи "Маген Давид Адом" выехали в районы Ашкелона, Явне, Кфар-Авива, откуда поступали сообщения о падении ракет или обломков ракет. Есть попадания в жилые дома. Причинен ущерб автомобилям.

07:00.

В результате ракетного обстрела в Явне мужчина примерно 20 лет получил осколочные ранения средней тяжести.

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Попадание ракеты в районе Гедерот: женщина примерно 70 лет в критическом состоянии, мужчина под завалами. Женщина от полученных ранений скончалась.

В результате попадания ракеты в жилой квартал в Ашкелоне два человека получили легкие ранения, сообщает МАДА.

Судя по сообщениям, поступающим из сектора Газы, ХАМАС фактически сегодня, 7 октября 2023 года, объявил войну Израилю. В боевых действиях задействованы ракетные силы и боевики различных группировок.

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ЦАХАЛ подтверждает проникновение террористов из сектора Газы на израильскую территорию. Идет бой.

Главарь "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) Мухаммад Дэйф выступил с заявлением. Он заявил: "Враг осквернил Аль-Аксу и осмелился атаковать Храм Пророка. Поселенцы бесчинствуют и грабят, оккупационный режим нарушил свободы и права заключенных. Мы объявляем о начале операции "Буря Аль-Аксы"". По словам Дэйфа, утром 7 октября по территории Израиля были выпущены 5000 ракет. Дэйф обратился не только к боевикам в Газе, но также ко всем арабским народам, призвав их "штурмовать границы и плотины". Особое обращение прозвучало в адрес "сил сопротивления" в Ливане, Ираке, Сирии и Йемене. "Сегодня каждый, у кого есть винтовка, должен ее достать, ибо время пришло", – заявил он.

08:00

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Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что по состоянию на 07:55 в результате ракетных обстрелов из сектора Газы погибла женщина, были ранены не менее 15 человек. Женщина примерно 60-70 лет погибла. Двое раненых в тяжелом состоянии, шесть в состоянии средней тяжести, прочие получили легкие ранения. Обстрелы продолжаются. Последствия проникновения боевиков в район Сдерота уточняются.

Зафиксирован ракетный обстрел района Иерусалима. Ракета взорвалась недалеко от районов Гило и Ар Хома. Слышны взрывы и в других центральных районах Израиля.

Представитель командования Армии обороны Израиля объявил о состоянии войны. ЦАХАЛ наносит удары по целям в секторе Газы.

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Ракетные обстрелы юга и центра Израиля продолжаются.

Группа боевиков, участвовавших в нападении на Сдерот, вернулась в Газу. Их встречали как героев. На данном этапе неизвестно, насколько достоверны сведения об убийствах и захвате заложников, осуществленных этой группой террористов.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о массовом призыве резервистов.

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Продолжаются ракетные обстрелы юга и центра Израиля.

09:00.

Руководство террористической организации "Исламский джихад" заявило, что их боевики участвуют в операции "Буря Аль-Аксы" вместе с вооруженными силами ХАМАСа.

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Поступают сообщения, подтвержденные видеокадрами, что несколько ракет, выпущенных сегодня утром из сектора Газы, разорвались на территории Палестинской автономии – в мухафазах Хеврон и Бейт-Лехем.

В Ришон ле-Ционе ракета попала в дом.

Продолжаются ракетные обстрелы территории Израиля из Газы, вновь сирены в Иерусалиме.

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Сайт "Кан" публикует сообщения палестинских источников о том, что в Газу доставлены похищенные израильские солдаты.

"Кан" передает: группы террористов забаррикадировались в домах в Офакиме, Нетивоте и Сдероте, бои продолжаются.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2023 годы

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(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2023-й год.

Октябрь. Тысячи ракет (уточняется). Одна убитая, 15 раненых.

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Август-сентябрь. Обстрелов не было.

Июль. 5 ракет, 5 перехвачены системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Июнь. Ракетных обстрелов из Газы не было.

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Май. 1190 ракет, 444 перехвачены системой ПРО. 2 погибших, 7 раненых.

Апрель. 50 ракет, 4 перехвачены системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Март. 2 ракеты. Погибших и раненых нет.

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Февраль. 15 ракет, 7 ракет перехвачены системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Январь. 7 ракет, 3 перехвачены системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2022-й год. Более 500 ракет. Свыше 200 ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибших нет. Двое раненых.

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2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

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2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

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2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

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2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

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2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

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2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

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2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.