В Димоне прошла церемония в память о пожарных, погибших 7 октября

В Димоне состоялась мемориальная церемония в память о сотрудниках и волонтерах пожарной охраны, героически погибших в "черную субботу" 7 октября – в первый день войны "Железные мечи".

Во время церемонии был приспущен флаг и прозвучали эмоциональные выступления в память о погибших пожарных и волонтерах, отдавших жизнь за безопасность людей.

На церемонии вспоминали лейтенанта Тафсара Шалома Цабана, сержанта Арика Иегуду Марциано, сержанта Гиля Таасу, сержанта Рои Моше, сержанта Евгения Гальского, Илана Фонрентино, Рана Послушного, Моше Охайона, Ури Россо и Арика Крауника, посвятивших свои жизни защите мирного населения и погибших в борьбе за безопасность Израиля.