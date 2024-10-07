Госконтролер Энгельман: "Проверка не помешает ведению войны"

Государственный контролер Матания Энгельман опубликовал заявление по случаю даты 7 октября.

"Наша обязанность – требовать ответа. Это наша обязанность именем тех, чей голос больше никогда не прозвучит, именем семей 101 израильтянина, томящегося в подземельях Газы", - добавил сказал Энгельман.

Он добавил: "Нельзя мириться с подходом тех, кто на протяжении всего прошедшего года всеми силами мешал системе государственного контролера выполнять свои обязанности".

Энгельман опроверг утверждения, согласно которым проверка во время войны причиняет ущерб. "Вся суть проверки, весь ее смысл заключается в том, чтобы принести пользу гражданам и безопасности государства", - добавил он.