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Израиль

Госконтролер во время визита в Хайфу: "Отношение к тылу неприемлемо"

время публикации: 26 сентября 2024 г., 19:51 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 19:51
Госконтролер во время визита в Хайфу: "Отношение к тылу неприемлемо"
Фото: Управление государственного контролера

Государственный контролер Матаниягу Энгельман в четверг, 26 сентября, посетил Хайфу и Крайот. В рамках визита госконтролер встретился с мэром Хайфы Йоной Яхавом и мэром Кирьят-Бялика Эли Докорским, а также посетил место падения ракеты в Кирьят-Бялике.

По словам Энгельмана, "необходимы более эффективные действия Управления налогом на имущество с учетом потребностей жителей, чьи дома пострадали. С точки зрения ситуации на севере, до сих пор не существует четкой государственной программы, в том числе в экономической и образовательной сферах. Я призываю министра финансов, министра внутренних дел и правительство срочно разработать и внедрить план для жителей севера, которые вынуждены оставаться дома и испытывают снижение доходов. В разгар войны должен быть орган, занимающийся поддержкой тыла, включая помощь муниципалитетам и устранение недостатков в защитных конструкциях. Эти вопросы необходимо решить немедленно".

Государственный контролер отметил, что министр обороны и министр внутренних дел по-прежнему спорят о том, кто в случае необходимости эвакуации будет отвечать за ее проведение. Энгельман призвал премьер-министра вмешаться в ситуацию и назначить ответственного.

Госконтролер заявил, что министерство финансов обязано разработать план для поддержки пострадавших предприятий и работников, отправленных в вынужденные отпуска на севере. "Мы уже год находимся в состоянии войны, и важно создать механизм поддержки и назначить координатора для взаимодействия с жителями севера", – заявил он.

Израиль
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