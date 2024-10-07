Президент Герцог: "Мы не забудем тех, кто убивал, насиловал и похищал"
время публикации: 07 октября 2024 г., 09:40 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 09:40
Президент Израиля Ицхак Герцог посетил место, где 7 октября 2023 года проходил фестиваль "Нова".
"В этом месте, в этом лесу ровно год назад были зарезаны, убиты, похищены сотни наших братьев и сестер", - сказал глава государства.
"Здесь произошла страшная бойня самая страшная трагедия с момента нашего возрождения после Холокоста", и мы его запомним на века. Мы запомним тех, кто убивал, насиловал, похищал", - сказал Герцог.
Он добавил: "Я стремлюсь, надеюсь, молюсь, кричу и вместе со всем народом Израиля делаю все от меня зависящее для того, чтобы похищенные как можно быстрее вернулись домой".