Президент Герцог: "Мы не забудем тех, кто убивал, насиловал и похищал"

Президент Израиля Ицхак Герцог посетил место, где 7 октября 2023 года проходил фестиваль "Нова".

"В этом месте, в этом лесу ровно год назад были зарезаны, убиты, похищены сотни наших братьев и сестер", - сказал глава государства.

"Здесь произошла страшная бойня самая страшная трагедия с момента нашего возрождения после Холокоста", и мы его запомним на века. Мы запомним тех, кто убивал, насиловал, похищал", - сказал Герцог.

Он добавил: "Я стремлюсь, надеюсь, молюсь, кричу и вместе со всем народом Израиля делаю все от меня зависящее для того, чтобы похищенные как можно быстрее вернулись домой".