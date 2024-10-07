ЦАХАЛ: из Хан-Юниса зафиксировано пять ракетных запусков. МАДА сообщает о раненых

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что ракетная тревога в ряде городов Гуш-Дана и округа Шфела была спровоцирована ракетным запуском из Хан-Юниса. Были зафиксированы пять запусков, несколько ракет упали в центре страны.

Сотрудники служб безопасности проверяют места падения ракет.

"Маген Давид Адом" сообщает, что на территории окружного совета Сдот Дан осколочные ранения от ракет получили две женщины в возрасте около 30 лет. Они получили легкие травмы, и их жизни не угрожает опасность.

Кроме того, несколько человек получили травмы, когда бежали в бомбоубежище.