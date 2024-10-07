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Израиль

100 истребителей ЦАХАЛа были задействованы в нанесении ударов по целям в Ливане

время публикации: 07 октября 2024 г., 19:13 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 19:19
100 истребителей ЦАХАЛа были задействованы в нанесении ударов по целям в Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что сто самолетов военно-воздушных сил принимали участие в нанесении ударов по целям в различных районах Ливана.

В ходе многочасовой операции, проводившейся на основании данных военной разведки, под руководством штаба Южного военного округа и оперативного отдела, были поражены более 120 целей, включая объекты региональных подразделений "Хизбаллы" и сил "Радуан", а также пусковые и ракетные установки и штаб разведки "Хизбаллы" на юге Ливана.

Военные подчеркивают: целью операции было дальнейшее ослабление возможностей командования и огневой мощи "Хизбаллы", а также оказание поддержки наземным силам в южном Ливане.

Израиль
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