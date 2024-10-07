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Израиль

317 эритрейцев добровольно покинули Израиль, отправившись в Канаду

время публикации: 07 октября 2024 г., 19:12 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 19:26
317 эритрейцев добровольно покинули Израиль, отправившись в Канаду
Tomer Neuberg/Flash90

В сопровождении сотрудников министерства внутренних дел 317 незаконных мигрантов, в большинстве своем, граждане Эритреи, покинули Израиль, отправившись самолетом в Канаду.

В рамках субсидируемой Израилем программы добровольного отъезда нелегалов с начала года еврейское государство покинули 2553 иностранца. Процесс подготовки эмиграции в Канаду довольно длительный, претендентам необходимо пройти несколько собеседований.

Перед выездом они получают определенную сумму денег от Израиля, а также вклады "пикадон", которые на их счета вкладывают работодатели, нанимающие иностранных граждан.

Для того, чтобы помочь незаконным мигрантам по собственной воле покинуть Израиль, в министерстве внутренних дел создан специальный отдел, сотрудники которого помогли оставить страну 2533 мигрантам. Некоторые из них вернулись на свою родину, другие отправились в третьи страны.

Израиль
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