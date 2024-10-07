ЦАХАЛ вновь призвал к эвакуации жителей юга Ливана

Представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи призвал немедленно эвакуироваться жителей ряда районов на юге Ливана.

В связи с боевыми действиями ЦАХАЛ призывает эвакуироваться на север Ливана жителей следующих населенных пунктов: Сабарин, Марухин, Шихин, Умм ат-Тут, Умм Тута, Бустан, Аз-Залутия, Ярин, Ад-Дахрия, Матмура, Аль-Джабин, Тайр Харфа, Абу Шах, Альма аш-Шааб, Ан-Накура, Айн Шама, Рас аль-Бадах, Мадждаль Зун, Аль-Мансури, Аль-Максаба, Мазраат Байют ас-Сияд, Ас-Самайя, Рашидия, Айн Баал, Аль-Базурия, Аль-Хания.

Следует отметить, что в списке есть как приграничные населенные пункты, так и деревни, которые находятся на удалении до 15-20 км от границы.