После обстрела центра Израиля ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей Хан-Юниса, ожидаются удары
время публикации: 07 октября 2024 г., 13:38 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 13:45
Представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи призвал немедленно эвакуироваться жителей ряда районов в Хан-Юнисе, откуда сегодня был обстрелян центр Израиля.
Предупреждение касается районов Бани-Сухайла, Аль-Махта, Шейх Насер и Маан. Жителям этих районов рекомендовано незамедлительно покинуть свои дома и направиться в гуманитарную зону Аль-Мауаси, в западной части сектора Газы.
Ожидается нанесение ударов по целям в этих районах.
Отметим, что в последние дни ЦАХАЛ действовал преимущественно на севере и в центре сектора Газы.
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