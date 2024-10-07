После обстрела центра Израиля ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей Хан-Юниса, ожидаются удары

Представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи призвал немедленно эвакуироваться жителей ряда районов в Хан-Юнисе, откуда сегодня был обстрелян центр Израиля.

Предупреждение касается районов Бани-Сухайла, Аль-Махта, Шейх Насер и Маан. Жителям этих районов рекомендовано незамедлительно покинуть свои дома и направиться в гуманитарную зону Аль-Мауаси, в западной части сектора Газы.

Ожидается нанесение ударов по целям в этих районах.

Отметим, что в последние дни ЦАХАЛ действовал преимущественно на севере и в центре сектора Газы.