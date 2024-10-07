ЦАХАЛ: за последние двое суток в Иудее и Самарии задержаны 45 подозреваемых в терроре

За последние двое суток израильские военные в Иудее и Самарии задержали 45 подозреваемых в террористической деятельности, конфисковано большое количество оружия, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Операции проводились в Дженине, Туль-Кареме, Нур аш-Шамсе и Каландии.

В Каландии (к югу от Рамаллы) происходили столкновения. Военные были вынуждены применить оружие, есть раненые с палестинской стороны.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 5300 подозреваемых в терроре, примерно 2100 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.