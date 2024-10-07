Нетаниягу предложил переименовать "Железные мечи" в "Войну возрождения", его раскритиковали

В ходе специального заседания правительства по случаю годовщины "черной субботы" 7 октября глава правительства Биньямин Нетаниягу предложил изменить название войны, поскольку война "Железные мечи" не отражает масштаба и важности нынешней войны для истории и судьбы Государства Израиль.

Заседание началось с минуты молчания в память о погибших, после чего Нетаниягу заявил: "Вскоре после резни я сказал в "Кирие" в Тель-Авиве (база Генштаба ЦАХАЛа, рядом с которой находится правительственный комплекс, – прим. ред.): "Мы в состоянии войны. Это не военная операция, не эскалация – это война. И мы будем действовать против врага с такой мощью, которой враг еще не видел, и заставим его заплатить цену, которой он не представлял. Мы ведем войну, и мы победим в ней".

"С того черного дня мы воюем, – продолжил глава правительства. – И это война за наше существование – "Война Возрождения", "Мильхемет А-Ткума". Так я прошу называть ее официально". Только так, по его мнению, можно гарантировать, что 7 октября никогда больше не повторится. Отметим, что это предложение звучит не в первый раз, однако за выбор названий для войн и военных операций отвечает министерство обороны, а не глава правительства.

Предложение Нетаниягу вызвало широкую волну обсуждений в обществе. Штаб семей похищенных подчеркнул, что без возвращения заложников – живых для реабилитации, убитых для захоронения на родной земле – нет и не может быть "никакого возрождения". В социальных сетях цитаты с заседания сопровождаются комментариями о том, что "премьер решил все проблемы, и осталась главная: название войны".

Но предложение об изменении названия войны было не единственным скандальным происшествием на траурном заседании. В ходе заседания был показан без цензуры видеоролик, запечатлевший зверства террористов. Глава правительства и члены кабинета министров потребовали опубликовать это видео для общественности, но представитель ЦАХАЛа сообщил, что армии запрещают публикацию фильма.

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара, которую упрекнули в том, что именно она стоит за запретом публикации, возмутилась и заявила, что этот вопрос вообще никогда с ней не обсуждался. Она покинула заседание, а после него опубликовала официальное заявление о ложности утверждения, что она препятствует публикации фильма о зверствах 7 октября.